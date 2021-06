++ Tivoli, la voce del cittadino – “Questa è un’indecenza totale” ++

Giunta in redazione la segnalazione di un cittadino del Nord-est che manifesta il suo disappunto circa le condizioni stradali in cui si trova questa parte della città. – sottolinea R: “Di nuovo la stradina che collega il piazzale della stazione ferroviaria di Tivoli è tornata ad essere un‘indecenza totale . La sporcizia è depositata ovunque, erba alta e incurata questo può esserr un vero habitat per serpenti e topi per non parlare di altro. Inoltre in conclusione il cittadino auspica delle cose – Spero che si pulisca al più presto possibile e che questo spazio torni ad essere curato”.