Calcio, il Sant’Angelo Romano annuncia il nuovo Direttore Sportivo

La squadra del Sant’Angelo Romano avrà un nuovo direttore sportivo per la prossima stagione:

sarà infatti Luca di Leginio, classe 1994 e proveniente dalla squadra romana dell’Atletico Lodigiani, a guidare la squadra del presidente Massimiliano Lucani che ha presentato il nuovo DS nella conferenza stampa tenutasi sabato 19 giugno nel campo sportivo Pietro Fiorentini di Via della Piscina.

“La mia è una scelta ponderata -spiega il presidente Lucani – in quanto conosco Luca da diversi anni e l’ho sempre ritenuto un soggetto molto valido, abbiamo la volontà di creare un progetto molto giovane partendo da me fino ad arrivare al responsabile del settore giovanile Mirko Di Stefano e al direttore generale Gabriele Marra. Tutto lo staff ha capacità, impegno e passione, ed il profilo di Luca è assolutamente in linea con le qualità che cerchiamo e spero che questo sia solo l’inizio di una lunga collaborazione”.

Quindi un vero e proprio progetto puntato al futuro quello della Polisportiva Sant’Angelo Romano, che vedrà impegnata la società in cerca di conferme per la stagione 21/22:

“Sono 16 anni che abbiamo preso in mano questa società – continua il presidente Lucani – quando questo campo sportivo era in terra con una squadra in prima categoria e senza settore giovanile, e ad oggi dopo anni di lavoro, possiamo dire che a settembre saremo presenti con tutte le squadre della sezione giovanile, oltre alla prima squadra in eccellenza che si alleneranno su di uno stadio completamente rinnovato e messo a nuovo.

Questo è stato possibile solo grazie alla caparbietà e all’impegno che io e tutti i miei collaboratori abbiamo profuso per creare questa realtà”. (Em. Lan.)