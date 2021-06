Google Tivoli: nuova applicazione per il colosso di Mountain View

Nuovo progetto per Google che sta lavorando ad un’applicazione chiamata Tivoli. Secondo il sito specializzato The Information l’app, che dovrebbe essere presentata entro la fine di quest’anno, servirà per l’apprendimento delle lingue.

L’applicazione di Google Tivoli, stando alla fonte, sfrutterà l’intelligenza artificiale e sarà fruibile da computer, smartphone e tablet.

L’app funzionerà con i testi e, anche se ancora da ufficializzare, la base informatica del progetto Tivoli dovrebbe essere LaMDA, un modello linguistico presentato durante le giornate di I/O 2021, la conferenza di Google dedicata agli sviluppatori.

In quell’occasione Google aveva parlato di un modello linguistico per applicazioni di dialogo, col fine di far raggiungere all’IA un livello “umano” di conversazione.

L’app Tivoli, quindi, potrebbe rendere più semplice l’apprendimento di lingue fornendo un’interazione naturale tra il sistema e l’utente.

Prima di Google avevano scelto il nome Tivoli, tra gli altri, la divisione IBM’s Cloud & Smarter Infrastructure (Tivoli Software), la casa automobilistica SsangYong per uno dei suoi ultimi modelli, un brand di radio, Louis Vuitton per una delle sue più famose borse.