Il suo cuore si fermò davanti alla scuola nel giorno in cui avrebbe dovuto sostenere l’esame di Maturità. Il 15 giugno 2001 Giorgio Di Michele aveva 19 anni, sognava di diventare geometra come il papà, amava il calcio, tifava Lazio e il suo idolo era il fuoriclasse biancoceleste Juan Sebastian Veron.

A distanza di vent’anni gli amici d’infanzia e i suoi ex compagni di squadra lo ricordano scendendo in campo in suo onore nello stadio dove aveva iniziato a tirare i primi calci al pallone sognando di vincere coppe e trofei con la “As Pro Calcio Atletico Villanova”. Sabato 17 luglio alle ore 17 nello stadio “Attilio Ferraris” si sfideranno gli “Amici di Giorgio” e la prima squadra del “Ferraris Villanova”, da settembre protagonista del Campionato di Seconda Categoria.

Il Memorial per i vent’anni dalla scomparsa di Giorgio Di Michele è ideato e organizzato dall’amico d’infanzia, Gabriele Condò, insieme ad Andrea Rossetti e Filippo Rinaldi, compagni delle sorelle di Giorgio, Tadiana e Alessia: partita amichevole, premiazione degli atleti, rinfresco e spettacolo pirotecnico.

