Dalla Cina alla Serie C, Maggiani firma per la Turris

di Valerio De Benedetti

Dopo l’ultima avventura in Cina al Beijing BSU, l’ex calciatore di Villalba Emanuele Maggiani è pronto a cominciare una nuova avventura. Precisamente con la S.S. Turris Calcio, squadra di Torre del Greco militante nel campionato di Serie C. Nel comunicato si legge che:

“La S.S. Turris Calcio, dando seguito alle preliminari intese raggiunte dalle parti, comunica il prolungamento del rapporto professionale con l’allenatore Bruno Caneo, che sarà il Responsabile tecnico della prima squadra anche per la stagione sportiva 2021-2022.

Al contempo, viene rinnovato lo staff tecnico a sua disposizione. Confermati Lorenzo Salvatore (allenatore in seconda), Gennaro Bruno (match-analyst/collaboratore tecnico) e Davide Di Grezia (collaboratore atletico/recupero infortuni), la società ha ingaggiato, per la prossima stagione sportiva, Emanuele Maggiani nel ruolo di preparatore dei portieri e Luigi Garofalo nel ruolo di preparatore atletico: entrambi sono reduci da un’esperienza professionale all’estero ed hanno già lavorato con Caneo al Rieti (Lega Pro, stagione 2019-2020).

Maggiani (classe 1979), cresciuto nelle giovanili dell’Inter per poi difendere i pali di Lodigiani e Castel di Sangro, ha intrapreso giovanissimo la carriera di allenatore dei portieri. Istruttore anche di mental training, ha lavorato a lungo alla Lupa Roma prima delle esperienze con mister Paolo Onorati in Nazionale B Italia e, come detto, al Rieti. A dicembre 2019, poi, il trasferimento a Pechino, dove ha allenato i portieri del Beijing Bsu (serie B cinese).

Garofalo (classe 1982) è invece proveniente dal Penang, club della massima categoria della Malesia, dopo una lunga militanza nel settore giovanile della Ternana (dove ha lavorato anche con la prima squadra in serie , due stagioni vissute al Rieti e l’approdo, all’inizio della passata stagione, al Foggia prima della anticipata separazione del club dallo staff tecnico di partenza.

La S.S. Turris Calcio augura buon lavoro a mister Caneo, che nel corso del pomeriggio commenterà il rinnovo contrattuale attraverso i canali ufficiali del club, e dà un caldo benvenuto ai due nuovi componenti dello staff”.