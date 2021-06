Fiano Romano. Casello verso la riapertura

Nell’ordinanza 257/2021 autostrade consiglia per i veicoli diretti a Fiano Romano di uscire alla stazione di Castelnuovo di Porto e percorrere la SS Tiberina in direzione Fiano Romano

In questi giorni il traffico della via Tiberina è andato decisamente in tilt a causa dell’incendio dell’autoarticolato che ha causato la distruzione della barriera di Fiano Romano. Nell’ordinanza 257/2021 autostrade consiglia per i veicoli diretti a Fiano Romano di uscire alla stazione di Castelnuovo di Porto e percorrere la SS Tiberina in direzione Fiano Romano; mentre per i veicoli diretti a Roma utilizzare la stazione di Castelnuovo di Porto e percorrere la SS Tiberina dove è possibile prendere l’autostrada D18 diramazione Roma nord e verso Roma. La situazione dovrebbe tornare alla normalità nelle prossime ore con il ripristino dei caselli.

