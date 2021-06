Istat, settore industria a pieno regime

Il pianeta industria “mostra a partire dello scorso anno una dinamica congiunturale in continua crescita, salendo ad aprile ben al di sopra dei livelli precedenti alla crisi”. A dirlo è l’Istat. Consiste in un elemento di dibattito che deve per forza entrare nella discussione sullo sblocco dei licenziamenti. L’obiezione da parte sindacale dovrà essere che attraverso lo sblocco si vuole cogliere semplicemente il pretesto per fare ristrutturazioni e ridimensionamenti che non hanno relazione con la crisi determinata dallo stato pandemico.

Infatti la stima del fatturato del mondo della produzione rappresentato dall’industria, consiste in una crescita del 3,3%. Il termine di paragone è col mese precedente. In termini tendenziali facendo il raffronto con un esatto anno fa (aprile 2020-aprile 2021) il fatturato complessivo è cresciuto del 105,1%. Un dato molto naturale dovuto al fatto che lo scorso anno non si è lavorato per diverso tempo a causa del lockdown. Si potrebbe già dire che per i grandi comparti la crisi ce la siamo lasciati alle spalle.