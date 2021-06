La variante Delta è tra noi!

Ventiquattro casi di variante Delta. Li ha sequenziati l’azienda sanitaria di Piacenza. Tutto è avvenuto in sei giorni. La preoccupazione ora, come sempre, è che portino altri contagi tra parenti, amici e colleghi. L’azienda sanitaria locale ha predisposta affinché coloro che sono spesso passeggeri nella linea dei bus facciano al più presto il tampone. Va detto però che le manifestazioni da contagio non evidenziano disagi importanti tra questi nuovi affetti dalla variante del virus.

In una ricerca effettuata dal quotidiano La Repubblica, le regioni italiane più coinvolte sono la Puglia con il 35% delle rilevazioni di Covid. Segue il Trentino Alto Adige con il 26% dei casi acclarati, il Veneto col 18%, l’Umbria il 10% … Il Lazio appena all’1%. Questa segnalazione serve solo a dire che la presenza della variante che fa tanto temere una ripresa post estiva già esiste, pur in quantità ancora minimali.