In data 22 giugno alle ore 8,55 circa li Vigili del Fuoco sono intervenuti a Monterotondo, Via Traversa del Grillo. La squadra VVF di Montelibretti (5/A) ed i SAF per una verifica .Per mezzo di una manovra con tecniche speleo, Il personale intervenuto ha rimosso piccole parti di intonaco prospicenti la campata del ponte al fine di evitare che cadessero sulle imbarcazioni in transito.