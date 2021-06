Al Festival del Divenire di Tivoli, l’Ass culturale Barricata presenterà “La Commune”

In collaborazione con la Casa delle Culture e delle Arti di Tivoli ed all’interno del “Festival del Divenire”, l’Associazione culturale “Barricata” presenta in due serate (26 e 27 giugno, alle ore 21) un film di divulgazione storica, legato alla commemorazione del 150esimo anniversario dell’esperienza della Comune di Parigi (18 marzo-28 maggio 1871).

La pellicola, La Commune – Paris 1871 (prodotta in Francia, 1999, b/n, 375′), è diretta dal regista britannico Peter Watkins e, in ragione della sua lunghezza, si suole proiettarla in due serate contigue. Il film è introvabile in formato dvd in Italia ed è presentato a Tivoli in lingua originale, con sottotitoli in italiano. Dal Dizionario dei film di Paolo Mereghetti: “La ricostruzione delle turbolente giornate di Parigi 1871, quando la popolazione insorse contro il neoeletto governo repubblicano, sopprimendo il Parlamento, separando Stato e Chiesa e rendendo l’istruzione laica e gratuita. La rivoluzione venne sedata nel sangue dall’esercito che, alla guida del generale Mac Mahon, sterminò oltre ventimila cittadini nell’arco di una settimana. Film televisivo finanziato da un’emittente francese e dal Museo d’Orsay (…) è un’opera fiume dagli altissimi valori etici ed artistici, il capolavoro di Watkins. (…) il cast è composto esclusivamente di attori non professionisti o teatrali. (…) Inedito in Italia, è circolato solo nei festival”.

Appuntamento quindi a Tivoli, il 26 ed il 27 giugno, alle ore 21, in piazza Campitelli, nella sala della Casa delle Culture e delle Arti