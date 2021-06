Castelnuovo di Porto – Arrivano i graffiti ai giardini de le “Terrazze”

Coloratissimi, allegri, pieni di scritte e di disegni che richiamano il paesaggio urbano di Ponte Storto. Ma guai a chiamarli murales. Sono le nuove pitture che da pochi giorni decorano la parte esterna del giardino in piazza de 𝐋𝐞 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐚𝐳𝐳𝐞, ovvero i 𝐠𝐫𝐚𝐟𝐟𝐢𝐭𝐢 realizzati dai giovanissimi residenti del quartiere Ponte Storto, capitanati da 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐥𝐨 𝐂𝐚𝐫𝐚𝐦𝐢𝐜𝐨, un ragazzo di 20 anni che ha proposto e diretto, in collaborazione con altri tre amici, un progetto artistico all’Amministrazione Comunale, oggi divenuto realtà.

Il risultato è una esplosione di energia che rivitalizza l’intera parete di cinta lungo via Bellavista e lancia un messaggio chiaro: a Ponte Storto ci sono ragazzi che hanno voglia di far sentire la loro voce, di mettersi volontariamente a disposizione della collettività per riqualificare spazi urbani per troppo tempo abbandonati.

A modo loro, attraverso i linguaggi del graffitismo che privilegia caratteri, sigle e scritte e che sono ormai apprezzati come percorsi di riconosciuto valore artistico in tutto il mondo.

“Questo progetto – spiegano Lucia Pedicino Assessore alle Politiche Sociali e Noemi Sabbatini , consigliera con delega alle Politiche Giovanili – racchiude molti significati. Primi fra tutti quello del recupero urbano e dell’identità dei luoghi.

I ragazzi che hanno presentato il progetto, infatti, hanno manifestato il loro attaccamento per i posti dove si incontrano abitualmente e hanno dimostrato di saper prendersene cura con fantasia e buona volontà.

Da loro è partita anche la richiesta di trasformare il giardino de Le Terrazze in un punto di ritrovo in cui poter organizzare anche iniziative a tema per i giovani, con allestimenti musicali e spettacoli.

Si tratta di un importante passo di attenzione e ascolto di questa Amministrazione verso le nuove generazioni che in molti casi hanno solo bisogno dell’occasione giusta per dire la loro.

Ma i graffiti di Ponte Storto raccontano anche un’altra storia: quella dei cittadini attivi del quartiere Ponte Storto che hanno collaborato alla realizzazione dell’opera, imbiancando il muro e rendendolo adatto alla creatività dei graffi che sarebbero stati realizzati successivamente: 𝐄𝐧𝐳𝐨 𝐞 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐀𝐮𝐥𝐞𝐭𝐭𝐚, 𝐃𝐚𝐧𝐢𝐥𝐨 𝐍𝐮𝐫𝐳𝐢𝐚 𝐞 𝐒𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧𝐨 𝐂𝐚𝐫𝐚𝐦𝐢𝐜𝐨.