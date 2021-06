Fiano Romano – Domani la presentazione del libro “Il corpo di Matteotti”, di Italo Arcuri

A quasi cento anni di distanza dall’omicidio del deputato Giacomo Matteotti, avvenuto il 10 giugno del 1924, nel casello ducale di Fiano Romano domani alle 19:00 si tornerà a parlare di un evento storico che ha dato linfa all’antifascismo, inserendolo tra i sistemi valoriali italiani. L’autore, Italo Arcuri, dialogherà con Zaira Belfiore, portavoce del sindaco Ottorino Ferilli. I saluti istituzionali spetteranno all’Assessore alla Cultura Eleno Mattei; Daniela Antoniucci, presidente della sezione ANPI locale, che ha aperto proprio il 10 giugno di quest’anno la sua sede in paese, parlerà dei progetti culturali che l’Associazione realizzerà nelle scuole.

L’incontro vuole commemorare il percorso di un uomo, un socialista poi passato al PSU, che per aver denunciato i brogli elettorali che avevano portato in Parlamento alcuni deputati fascisti ha subìto maltrattamenti inimmaginabili, fino al sotterramento, compiuto in un luogo arido, impersonale e solitario, nelle campagne di Riano.

Nel suo corpo martoriato l’autore del libro ha potuto riconoscere un moderno Cristo laico. Come Cristo, Matteotti prima di morire ha predicato il verbo dell’eguaglianza, della conoscenza, della responsabilità, del rigore, dell’impegno politico e della giustizia sociale. Il corpo di Matteotti è, né più e né meno, il corpo dell’Italia. Un incontro che serivrà a non dimenticare questo ed altri misfatti che accadono lungo lo stivale. Questo libro è una doverosa sfida all’oblio. Una sorta di piccolo balsamo contro la malattia civile che tende a far scomparire ogni traccia della nostra memoria storica.