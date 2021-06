Giù la mascherina!

Unica eccezione se si è in una strada affollata, qualora ci sia un assembramento, la mascherina torna d’obbligo. Ma da lunedì camminando per strada ci si può liberare di questa faticosa copertura del volto. Lo ha deciso il Comitato Tecnico Scientifico e il governo della repubblica lo ha ratificato.

La misura liberatoria però raccoglie ancora pareri contrari per via della variante Delta che sta dilagando in Inghilterra che fino a poche settimane fa cantava vittoria, ma si presenta anche in Israele che aveva assunto lo stesso atteggiamento.

Chiunque però dovrà portarla con sé quando esce di casa. Sempre lunedì 28 giugno tutta l’Italia è in zona bianca. La situazione attuale del contagio vede ancora cinquanta casi ogni centomila abitanti.

>>> SCARICA L’ORDINANZA QUI <<<

ORDIN MASCHER APERTO ZONE BIANCHE 22.6.2021