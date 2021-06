GUIDONIA – Concorso “cotto e mangiato”, vince l’assessore grillino

Era chiacchierato ancor prima di cominciare e ora che è concluso sarà oggetto di dibattito da parte dell’opposizione.

Uno dei tre concorsi banditi dal Comune di Guidonia Montecelio è stato vinto da un politico del Movimento 5 Stelle, il partito del sindaco Michel Barbet e della sua giunta che in questo caso si sono dimostrati rapidi e super-efficienti, capaci di espletare un concorso in due settimane.

Oggi, mercoledì 23 giugno, il dirigente al Personale Nicolò Roccolino ha pubblicato la graduatoria della selezione selezione pubblica per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore Direttivo Tecnico” Categoria D.

I nuovi assunti sono Marco Anzellotti, 45enne ingegnere di Pomezia, e Andrea Trinca, 45 anni di Marino, anche lui ingegnere e assessore all’Urbanistica della Giunta a cinque stelle della sua città natale del sindaco Carlo Colizza.

Vale la pena ricordare che gli altri due concorsi banditi dall’amministrazione 5 Stelle sono per 4 Istruttori Tecnici categoria C1 e per altri 4 Istruttori Direttivi Amministrativi categoria D1.

Chissà se anche le graduatorie di questi due bandi non riservino ulteriori sorprese.

>>> Ascolta qui sotto l’audio intervista <<<