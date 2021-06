Guidonia – Prima festa dell’ANPI

La festa dell’ANPI

La Festa dell’Antifascismo Sabato 3 e domenica 4 luglio si terrà la prima festa della sezione ANPI Guidonia Montecelio, ospitati nella cornice di Ecofficina (V.le Roma, 245b, Guidonia). Ad un anno dalla nascita della sezione, l’associazione ha deciso di organizzare una grande festa insieme a tutte le realtà del territorio che si riconoscono nei valori dell’antifascismo.

Crediamo fortemente che il lavoro sul territorio passi dalla collaborazione e dalla creazione di una fitta rete sociale, intessuta insieme a tutte le associazioni che lavorano da sempre su Guidonia Montecelio con passione e senso di comunità. È per questo che alla due giorni parteciperanno diverse realtà, con interventi, presentazioni e laboratori per tutte le età. – Dichiara l’ANPI –

La colonna sonora dell’evento sarà curata da gruppi e musicisti locali che si alterneranno sul palco fino alla conclusione dell’evento con un concerto.

Il programma dell’evento

Sabato 3 luglio Ore 14:00 – Apertura Evento

Dalle ore 15:00 presentazione lavori dei vari coordinamenti ANPI, con all’interno un dibattito aperto sulla condizione della Donna nei nostri tempi organizzato dal

Coordinamento di riferimento

Dalle ore 16:00 Laboratori e interventi Associazioni ospiti

 Volontariato per TE

 Casa dei Diritti Sociali della Valle dell’Aniene

 Mediterranea – Nodo di Tivoli

 Associazione Umanista Atlantide

 CRA – Comitato Risanamento Ambientale

 PAG – Playground Alcyone Guidonia

 Associazione Parco dei Travertini e delle Acque AlbuleDalle ore 17:30 Contest Rap sul tema “La Resistenza di ieri, di oggi e di domani”

Alle ore 19:30 Storytelling sulla storia della Resistenza a Guidonia Montecelio

Alle ore 20:00 Vale F Dj Set

Dalle ore 21:45 concerto Palkosceniko al Neon

Domenica 4 luglio

Ore 10:00 – Apertura Evento

Dalle ore 10:30 Laboratori per ragazzi

 Accademia dei Romani – Fine Art Institute

 Teatro dell’Applauso

 Concentus – Scuola di musica e pittura

Alle ore 15:00 Laboratorio ANVA

Dalle ore 16:0 Jumgal Fever Dj Set

Alle 17:30 Concerto Frank Polucci

Alle 19:00 Concerto JB Quartet

Alle 20:00 saluti istituzionali

Dalle ore 21:00 Concerto New Jersey Quay

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1564247260633538/

Facebook ANPI Guidonia Montecelio: https://fb.me/ANPIGuidoniaMontecelio

Instagram ANPI Guidonia Montecelio: https://instagram.com/anpiguidoniamontecelio

Sito web ANPI Guidonia Montecelio: https://www.anpiguidoniamontecelio.it

Mail ANPI Guidonia Montecelio: info@anpiguidoniamontecelio.it