Monterotondo – Cinzia Fiorato invia una diffida al Sindaco Varone

Atto di diffida e messa in mora contro il sindaco di Monterotondo Riccardo Varone. Ad inviarlo, il 21 giugno scorso, è stata Cinzia Fiorato, giornalista del TG1 e proprietaria di un immobile al centro storico. La diffida chiede anche l’intervento del Prefetto, del Questore, dell’ARPA, del comando della Polizia Locale e della ASL.

L’esposto, un atto di più di venti pagine, preannuncia all’amministrazione comunale una causa di risarcimento danni nel caso di inerzia del sindaco e degli organi preposti ad adottare i provvedimenti necessari a tutelare l’ordine e la quiete pubblica, nonché il patrimonio pubblico e privato. Secondo quanto scritto dal suo avvocato nell’atto, la giornalista chiede un riscontro entro 30 giorni e l’adozione di provvedimenti “seri”, in mancanza dei quali minaccia di fare ricorso alle competenti autorità giudiziarie amministrative, civili e penali. Già nel 2015 Cinzia Fiorato aveva ottenuto, con un esposto, l’intervento del Prefetto che intimava al Comune di rimuovere lo stato di degrado.

Proprio in seguito a quell’intervento, l’allora sindaco Mauro Alessandri aveva approvato un regolamento per la vendita e l’asporto di bevande, tutt’ora vigente. Intanto domani, sempre sul tema della mala movida, si terrà un sit-in organizzato dall’Associazione Centro Storico in Movimento, che si terrà alle ore 16:00 in piazza Angelo Frammartino a Monterotondo.