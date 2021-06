Cara Bea Martin, Capena sarà sempre la tua casa

Il Città di Capena vuole porgere il proprio sincero in bocca al lupo alla giocatrice Bea Martin per l’avventura a cui sta per prendere parte ovvero esordire nel massimo campionato brasiliano con la squadra Stein Cascavel nello Stato del Paranà. Il club, attualmente primo in classifica vede tantissime giocatrici di valore mondiale oltre all’ex Leprotta Bianca Castagnaro e al tecnico ex Salinis Coelho.

La spagnola numero otto, dopo aver risolto le pratiche burocratiche con il passaporto e il rilascio dell’ITC proprio in questi giorni, volerà oggi alla volta del Paese sudamericano e si aggregherà alla squadra.