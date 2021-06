Fiano Romano – Le comunità energetiche nel programma del meet up del M5S

Il meet up del movimento 5 stelle di Fiano Romano organizza il 28 giugno alle ore 18:00 un incontro on line per informare i cittadini circa le comunità energetiche: un’opportunità rivoluzionaria in campo energetico, economico e ambientale.

Fino a poco tempo fa le comunità energetiche erano vietate in Italia.

Grazie all’intervento del già eurodeputato M5S Dario Tamburrano e al senatore M5S Gianni Pietro Girotto oggi sono un’importantissima opportunità possibile da realizzare.

Le comunità energetiche sostenibili producono e scambiano energia per arrivare all’autosufficienza attraverso la condivisione.

I cittadini come pure tutti gli enti pubblici possono essere soggetti attivi di questa importantissima trasformazione che oltre ad avere un significativo impatto ecologico permette di conseguire notevoli risparmi in bolletta.

Possono aderirvi davvero tutti:

Condomini, industrie, artigiani, edifici scolastici ed enti pubblici.

Un Comune che si fa promotore delle comunità energetiche è il progetto del meet up di Fiano, ponendo la questione nell’ambito del programma elettorale, per la sezione ambiente, alle prossime amministrative