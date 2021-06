Fiano Romano: riapertura parziale del casello

Società Autostrade dice e si contraddice, prima annuncia la totale riapertura del casello per la giornata di venerdì, poi fa dietro front e comunica la parziale riapertura già dal pomeriggio di ieri.

Ma delle quattro piste annunciate in apertura, questa mattina in realtà ne erano aperte solo due, a tratti tre, di cui una riservata agli utenti Telepass gli unici fortunati a poter accedere direttamente al raccordo autostradale, e una con cassa automatica. Soltanto in una pista era possibile pagare direttamente agli operatori, per buona pace di chi, già dopo le 6 del mattino, auspicava ad un viaggio verso il posto di lavoro senza code.

Così non è stato, e anche stamattina, nella porzione di casello riaperta in anticipo rispetto ai piani inizialmente comunicati, si sono create code, come documentato dalle foto arrivate in redazione.

