Sabato 26 e domenica 27 giugno appuntamento in Piazza 2 giugno per “Camminiamo insieme nella nostra Storia”, 7 tappe per raccontare la città. La partecipazione è gratuita

“Camminiamo insieme nella nostra Storia”. E’ questo lo slogan che accompagna la bella iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Guidonia, in programma sabato 26 e domenica 27 giugno: trekking urbano per le strade della Città dell’Aria per ricordare e ricordarsi la storia e i pilastri della città.

La partecipazione è gratuita per tutti. “L’idea arriva – spiega il presidente Antonio Vitale – dalla necessità e dal desiderio di divulgare e mettere a disposizione un modo diverso per rendere possibile il riappropriarsi del nostro centro cittadino”. Un camminare che rende possibile il lento svelarsi di strade, monumenti e pezzi di territorio, riscoprendo le tracce di storie passate, esempi mirabili di arte e genio architettonico, atmosfere irripetibili.

L’appuntamento è alle ore 9 di sabato 26, in Piazza 2 Giugno: la Proloco ha predisposto 7 tappe all’interno del centro di Guidonia, nello specifico il Monumento di Alessandro Guidoni, la Stazione Ferroviaria, le entrate nord e sud dell’Aeroporto, la Chiesa Monumentale di Santa Maria di Loreto, Piazza Matteotti e il Teatro Imperiale, dove sarà anche disponibile per i visitatori una mostra fotografica, nella quale sarà possibile ammirare il materiale che la Pro Loco ha raccolto nel tempo da collezionisti locali. L’intera manifestazione ha visto la collaborazione di esperti storici e associazioni del territorio e il supporto della direzione artistica del Teatro Imperiale unitamente alla GSM Eventi, che hanno curato gli spazi espositivi della mostra.

Per info e prenotazioni: 334 6493470