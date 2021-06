Lol il cane terapeuta

Fiducia

Si chiama Lol, è un labrador e frequenta i corridoi e le aule dei tribunali francesi. Assiste le vittime durante le udienze e, soprattutto, aiuta bambini e soggetti fragili a non farsi prendere dal panico in circostanze difficili e stressanti, come ad esempio durante una deposizione giudiziaria.

Lol è comparso per la prima volta in tribunale a Cahor nel 2019.

È stato il “terapeuta” di una giovanissima vittima di molestie sessuali. La bimba doveva essere ascoltata dai giudici: ha accettato di parlare soltanto quando ha visto il cane che non l’ha mai lasciata nel corso della drammatica testimonianza.

Da allora il labrador ha aiutato una sessantina di persone di ogni età, riesce ad assorbire le tensioni e ad infondere fiducia. È stato addestrato proprio per questo da una squadra di pompieri che lo monitorano continuamente, tenendo sotto controllo eventuali variazioni di peso e di umore.

L’esperimento di Cahors è stato presentato al Parlamento europeo ed entro la fine dell’anno i tribunali di 20 città francesi avranno a disposizione labrador o golden retriever a sostegno di chi ha bisogno