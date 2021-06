Mentana – Cambio colore carta e cartone, terminata la consegna dei materiali informativi

È terminata la consegna dei materiali informativi che accompagnano il cambio di colore della Carta e Cartone a Mentana

È terminata la consegna dei materiali informativi che accompagnano il cambio di colore della Carta e Cartone a Mentana: una modifica concordata dall’Amministrazione Comunale insieme all’ATI – Etambiente e Paoletti Ecologia – per adeguare il servizio alle direttive europee, uniformando in tutto il territorio comunale il colore dei cassonetti.

L’Unione Europea ha infatti definito i colori associati ad ogni tipologia di rifiuto (norma UNI EN WASTE MANAGEMENT), con l’obiettivo di uniformare la raccolta differenziata in tutto il territorio nazionale ed evitare che in Comuni limitrofi ci siano colorazioni differenti: pertanto nel comune di Mentana il nuovo colore di riferimento associato alla carta sarà il Blu.

Pertanto, a tutti i cittadini del Comune di Mentana è stato inviato nella loro cassetta delle lettere un pieghevole esplicativo con tutte le informazioni necessarie e le modalità di attivazione del servizio, ed una guida pratica aggiornata per una corretta differenziazione dei rifiuti. Elemento fondamentale per la buona riuscita di questa operazione è la sostituzione dell’attuale adesivo, che i cittadini hanno ricevuto all’interno delle buste distribuite, sui contenitori per la raccolta di carta e cartone che ogni utente dovrà provvedere in forma autonoma ad applicare sulla propria dotazione domiciliare di contenitori.

All’interno della busta i cittadini hanno trovato anche il calendario di raccolta aggiornato con il nuovo codice colore della raccolta differenziata. Ricordiamo che le frequenze sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali rimangono le stesse.

La consegna è stata effettuata in maniera capillare su tutto il territorio: nel caso qualche utente non avesse ricevuto la busta può però rivolgersi all’Ecosportello di Mentana, situato in Via Aurora 33, nella Zona Industriale di Fonte Nuova e richiederla al personale incaricato.

Per maggiori informazioni: numero verde dell’ATI 800.001.811 (Da Fisso) o 06 90530322 (Da Smartphone) dal lunedì al Venerdì ore 9.00-14.00 e 15.00 -17.00