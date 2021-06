Nel centro storico di Castelnuovo di Porto arrivano i nuovi corrimano

Installati nuovi corrimano nelle vie del centro storico di Castelnuovo di Porto, i supporti sono stati progettati, in collaborazione con la Soprintendenza, al fine di garantire maggiore sicurezza ai residenti del borgo, soprattutto alle persone anziane da cui è partita la richiesta di dotare i vecchi vicoli scoscesi e irregolari di opportuni elementi di sostegno. Al momento sono stati installati in Piazza Beata Maria de Mattias, via Garibaldi, via Umberto I, inizio di via degli Effetti, ingresso di piazza Piave da via Marcantonio Colonna e a piazza Piave.