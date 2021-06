Borghi e set cinematografici

Terence Hill ha girato per giorni nel piccolo paese dei Lucretili

Caro don Matteo, speriamo di rivederci presto. San Gregorio da Sassola saluta così il set di Terence Hill per giorni ospite in paese. ”Un caloroso ringraziamento a tutti gli organizzatori, in particolar modo alla Tibur Film Commission, che hanno reso possibile tutto questo, permettendoci di far conoscere ed apprezzare il nostro territorio”, ha fatto sapere l’amministrazione del sindaco Giovanni Loreto Colagrossi. Bambini e adulti si sono incuriositi nel vedere don Matteo e il maresciallo Cecchini interpretato da Nino Frassica girare per le vie del paese.

Un ritorno del cinema in questo bellissimo borgo dei Monti Prenestini, di recente palcoscenico di alcuni spezzoni di un’altra fiction di successo, ”Finché c’è crimine c’è speranza” girati tra l’agriturismo “Torrino dei Gelsi”, nel castello Brancaccio e nel centro storico. Protagonisti, Alessandro Gassmann, Edoardo Leo, Marco Giallini e Gianmarco Tognazzi, che interpretano un gruppo di guide turistiche.