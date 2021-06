E’ stato un incidente autonomo quello che stamane, venerdì 25 giugno, è costata la vita a un automobilista a Guidonia Montecelio. Sono i primi dettagli emersi relativamente allo schianto accaduto verso le 8 in viale Roma, nei pressi di Villa Cornetto. La vittima è un italiano di 49 anni che abitava a Guidonia Centro.

Secondo le prime sommarie informazioni raccolte, l’uomo era al volante di una Mini Cooper e viaggiava da via Tiburtina in direzione del centro città, quando per cause in corso di aggiornamento ha perso il controllo schiantandosi contro il guard-rail. Pare che gli agenti del Servizio Infortunistica Stradale della Polizia Locale abbiano rilevato sull’asfalto tracce di frenata in prossimità di una curva a sinistra, dopodiché la vettura è carambolata da una corsia all’altra.

A stabilire l’esatta dinamica dell’incidente mortale sarà l’esito dei rilievi effettuati dai vigili urbani diretti dal vice commissario Letizia Grieco e coordinati dal comandante Paolo Rossi.