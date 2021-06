GUIDONIA – Concorso “cotto e mangiato”, vince pure il sindaco di Subiaco

Era chiacchierato ancor prima di cominciare e ora che è concluso potrebbe essere oggetto di dibattito da parte dell’opposizione.

E’ Francesco Pelliccia il vincitore di uno dei tre concorsi banditi dal Comune di Guidonia Montecelio per l’assunzione di otto nuovi dipendenti. Il sindaco di Subiaco è primo nella graduatoria pubblicata oggi, venerdì 25 giugno, e relativa ai 4 posti a tempo pieno ed indeterminato da Istruttore Direttivo Amministrativo di categoria C. Seconda è Chiara Benedetti, neo assunta a Guidonia a dicembre scorso attraverso la graduatoria di Allumiere e attualmente inserita al settore Personale, terzo Luca Parenti e quarto Simone Bulgarelli.

Vale la pena ricordare che mercoledì 23 giugno era stata pubblicata la graduatoria della selezione pubblica per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico Categoria D: in quel caso i vincitori e nuovi assunti erano stati Marco Anzellotti, 45enne ingegnere di Pomezia, e Andrea Trinca, 45 anni di Marino, anche lui ingegnere e assessore all’Urbanistica della Giunta a cinque stelle della sua città natale del sindaco Carlo Colizza.