JUDO – Campionati italiani: due argenti per l’Olimpia Club Monterotondo

Nella categoria 81kg, a rendersi protagonista è stato Luca Guarino che è riuscito a vincere tre incontri su quattro fermandosi solamente in finale. La sua cavalcata verso la medaglia d’oro è stata fermata solo dal judoka Mattia Gallina, della palestra torinese “Akiyama to Italy”. Il judoka di Montelibretti torna a casa comunque con un’ottima medaglia d’argento, ottimo segno in vista della ripartenza totale di questo sport.

Stesso percorso per Tiziano Di Federico, che invece ha gareggiato nella categoria dei +100kg. Dopo un torneo condotto molto bene anche a detta della stessa Olimpia Club, la finale si è rivelata più amara del previsto: un errore tecnico nell’ultimo incontro gli è costato la medaglia d’oro ma anche per lui la kermesse svoltasi in Friuli finisce con il secondo gradino del podio.

Un grande segnale da parte della società eretina, che adesso punta a far ripartire la propria attività in tutto e per tutto, dopo lo stop forzato a causa della pandemia.