Mascherine, in Israele si ricomincia a indossarle al chiuso

Israele si pone come sorvegliato speciale nel mondo per la lotta al contagio. Il paese che per primo ha raggiunto la vaccinazione competa per tutta la cittadinanza si vede costretto a prendere le misure contro il Covid avendo lo 0,6% di contagi a causa della variante. Le prescrizioni sono solo al chiuso ma il governo si è raccomandato si adottare le mascherine anche in caso di partecipazione a manifestazioni pubbliche dove si preveda assembramento di persone. Sempre in Israele teme infatti per il Gay Pride.

Reintroduce, quindi, l’obbligo della mascherina al chiuso. Obbligo che era stato abolito appena dieci giorni fa.