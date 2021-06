Sisma 2016, le Anci incontrano Legnini

OFFIDA – Torna a riunirsi in presenza, dopo quasi due anni, il coordinamento delle Anci regionali coinvolte nel Sisma del Centro Italia del 2016.

Un incontro che ha visto la presenza del Commissario alla Ricostruzione Gianni Legnini, dei Presidenti e dei Segretari Generali tra cui anche il Presidente Riccardo Varone e il Segretario Generale, Giuseppe De Righi.

“Si è fatto il punto sulla situazione – spiega il Presidente Riccardo Varone – c’è grande soddisfazione su quanto dichiarato dal Commissario Legnini, nei primi 5 mesi del 2021 il numero di cantieri e l’esame delle pratiche è triplicato, un deciso cambio di passo che fa ben sperare per il ritorno a una normalità che in questi territori manca da troppo tempo”

“Il lavoro che sta facendo Legnini – continua Varone – in alleanza con i Comuni e con le Anci sta dando concretezza alla ricostruzione e sta accelerando i tempi di realizzazione dei lavori. I comuni reatini sono in primo piano in questa fase e come Anci Lazio dobbiamo continuare su una strada che, voglio ricordare, è stata aperta e seguita con grande passione dal compianto Sindaco di Amatrice, Antonio Fontanella; sono sicuro che se fosse stato qui oggi avrebbe espresso il suo compiacimento per questo incontro, il cammino è ancora lungo ma la direzione è quella giusta.

Voglio proporre – conclude il Presidente Varone – una giornata di memoria e di impegno in occasione del quinquennale del sisma: vediamoci tutti ad Amatrice, o in uno dei comuni laziali, dove è iniziato il sisma il 24 agosto, per dare conto del lavoro svolto e dare spessore alla capacità di rinascita delle nostre comunità”

L’incontro è stato introdotto e moderato da Valeria Mancinelli, Presidente di Anci Marche e coordinatrice delle quattro Anci Regionali.

“L’attività del coordinamento, nonostante la pandemia – ha detto Valeria Mancinelli – non si è mai interrotta. Rimarco che grazie al proficuo lavoro sinergico di questo tavolo con la struttura commissariale e con il supporto di Anci nazionale abbiamo ottenuto risultati che ci consentono di asserire che la ricostruzione nei 138 comuni del cratere di 4 regioni è finalmente partita. Ciò che era cambiata era la modalità nella quale ci siamo ritrovati in questi mesi – ha aggiunto – ma ora è arrivato finalmente il momento di poterci ritrovare per una riunione operativa con l’obiettivo di fare il punto della situazione e pianificare congiuntamente i prossimi passi”