Tivoli – Convocazione seduta consiglio comunale

Consiglio comunale: convocazione seduta straordinaria per martedì 29 giugno

Il presidente del Consiglio comunale Emanuele Di Lauro ha convocato la riunione dell’assemblea consiliare in seduta straordinaria per martedì 29 giugno alle 9,30, per la prima volta in presenza nell’aula di palazzo San Bernardino dopo un lungo periodo nel quale le assemblee si sono tenute in videoconferenza per arginare il rischio di contagio da Covid-19.

Saranno discussi i seguenti argomenti all’ordine del giorno:

– regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (Tari) 2021 (modifiche e integrazioni);

– modifica del regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (Tari) 2021 e determinazione delle riduzioni Tari per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

– approvazione del piano economico finanziario e delle tariffe Tari 2021;

– mozione su “Indirizzi per la partecipazione alla gestione della società Asa Tivoli spa”.

Il Consiglio comunale si terrà a porte chiuse come misura di sicurezza anti contagio; i lavori consiliari potranno essere seguiti sul canale Youtube del Comune di Tivoli. ​