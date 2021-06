Torrita Tiberina – Il consiglio Comunale si fa in piazza

Il consiglio comunale torna nelle piazze

Il pomeriggio del 23 giugno si è svolto il consiglio comunale (in basso l’ordine del giorno) ai Colli della Città, un ritorno alle origini quello che è stato fatto nel Comune di Torrita Tiberina.



Nel mio agire da Sindaco ho sempre cercato di esserlo allo stesso modo per tutti i cittadini sia per chi vive in centro sia per chi vive nelle campagne e nelle frazioni. – Dichiara il Sindaco Rita Colafigli – la scelta di fare il consiglio comunale ai Colli della Città all’aperto va su questa direzione.

Scelta vincente quella dell’amministrazione, infatti tante persone hanno deciso di partecipare, e l’occasione per l’amministrazione è stata quella di poter raccontare come sono stati gestiti i conti del comune per l’anno 2020 e che cosa si vorrà fare nel prossimo futuro. Tra le varie opere per il torritorio sono previste: il rifacimento piazza della Repubblica, la sistemazione area giochi Ciace, la sistemazioni delle strade rurali e la costruzione dei servizi igienici al cimitero Inoltre, durante il consiglio è stato deciso che per la Tari 2021 si opterà per una riduzione del 30% a tutte le attività commerciali ed artigianali che ne faranno richiesta.

È stata l’occasione di raccogliere suggerimenti da chi vive il territorio – dichiara il Sindaco a Tiburno.tv – l’ascolto deve essere la priorità per chi amministra. Un’esperienza sicuramente da ripetere. – conclude –