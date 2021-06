Villalba, l’ultimo saluto a Giuseppe Farris

Si è spento giovedì 24 giugno. A darne comunicazione attraverso gli ormai ordinari strumenti telematici Social è Rosanna Costantini.

Giuseppe Farris è stato un democratico impegnato attivamente nelle forme partito che negli anni hanno dato forma a questo soggetto progressista nel quartiere di Villalba. Ha seguito infatti l’evoluzione democratica della sinistra italiana come impegnato nell’attività politica di quartiere nel Pci, Pds, nei Ds e infine nel Pd di cui è stato segretario di sezione. “Una vita di passione per la politica, la giustizia sociale, la democrazia” – lo ricorda Rosanna Costantini.

Giuseppe Farris ha anche diretto il Centro Anziani di Villalba, Una persona col senso delle cose, della gestione delle piccole risorse interne, una persona per cui l’impegno sociale non è mai venuto meno. Le esequie si prevedono per venerdì 25 alle ore 16,30 nella Chiesa di Santa Maria del Popolo a Villalba.