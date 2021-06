A25: chiusure notturne nella tratta Alanno/Scafa – Villanova

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, nell’ambito del cronoprogramma dei lavori di manutenzione ordinaria della tratta autostradale compresa tra gli Svincoli di Alanno/Scafa e Villanova, saranno disposti, a partire da lunedì 28 giugno p.v., i seguenti provvedimenti:

▪ dalle ore 22:00 del 28 giugno alle ore 06:00 del giorno successivo, la chiusura al traffico della rampa di uscita dall’autostrada A25 dello Svincolo di Alanno/Scafa limitatamente al traffico proveniente da Torano/Roma/L’Aquila e diretto sulla viabilità ordinaria.

Nei suddetti giorni ed orari, il traffico proveniente da Torano/RM/AQ e diretto verso la viabilità ordinaria di Scafa potrà utilizzare lo Svincolo di Torre de’ Passeri per proseguire sulla SS5 Tiburtina-Valeria;

▪ dalle ore 22:00 di martedì 29 giugno alle ore 06:00 del giorno successivo, la chiusura al traffico della rampa di uscita dall’autostrada A25 dello Svincolo di Chieti/Pescara limitatamente al traffico proveniente da Torano/Roma/L’Aquila e diretto verso la viabilità ordinaria di Chieti Scalo, dell’Asse Attrezzato e la SS5 Tiburtina-Valeria.

Nei giorni ed orari sopra indicati, per i veicoli provenienti da Torano/RM/AQ e diretti verso la viabilità ordinaria tramite lo Svincolo di Chieti si consiglia di utilizzare lo Svincolo di Manoppello;

▪ dalle ore 22:00 di mercoledì 30 giugno alle ore 06:00 del giorno successivo, la chiusura al traffico della carreggiata est dall’autostrada A25 tra lo Svincolo di Chieti/Pescara e lo Svincolo di Villanova limitatamente al traffico proveniente da Torano/Roma/L’Aquila e diretto verso l’autostrada A14 Bologna – Taranto.

Nei giorni ed orari sopra indicati, per i veicoli provenienti da Torano/RM/AQ e diretti verso l’A14 sarà disposta un’uscita obbligatoria presso lo Svincolo di Chieti, da dove potranno percorrere il Raccordo Autostradale 12 Chieti – Pescara (Asse Attrezzato) per rientrare in autostrada presso lo Svincolo di Villanova.