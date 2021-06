L’Italia in zona bianca teme la variante Delta

Cautela e prudenza

A partire da lunedì prossimo tutta l’Italia sarà in zona bianca. Ma cautela e prudenza sono d’obbligo perché la battaglia contro il coronavirus non è ancora vinta e a far paura, questa volta, è la diffusione della variante Delta.

Fra le regioni “promosse” mancava all’appello soltanto la Valle d’Aosta ma, grazie ai numeri virtuosi delle ultime tre settimane, rientrerà nella fascia con meno restrizioni e renderà il Paese completamente monocolore.

Da lunedì entrerà in vigore anche l’altra ordinanza del ministro della Salute che farà cadere l’obbligo di mascherina all’aperto. Dovrà essere però portata sempre con sé ed indossata in caso di assembramenti.

Intanto sull’andamento della pandemia i dati sembrano essere incoraggianti: per il sesto giorno consecutivo i nuovi contagi sono stati meno di mille mentre i decessi segnalati 56. Diminuiscono poi i ricoverati in terapia intensiva (306) e cala l’incidenza, 11 positivi ogni 100 mila abitanti rispetto ai 17 di una settimana fa. L’Rt nazionale, infine, è a 0,69 e tutte le regioni sono sotto il valore di 1.