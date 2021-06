Marcellina, incendio in via Vassi

L’incendio a Marcellina

Nella tarda serata di ieri, un incendio boschivo ha interessato il tratto della strada provinciale per Marcellina in prossimità via Vassi, all’altezza degli archi della ferrovia dopo il bivio di Quintiliolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i volontari della Protezione civile AVRST, il GOS Tivoli con tre squadre ed un autobotte, VVA e il NVG.

