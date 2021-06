Mentana è diventata Città

L’antica città del nord est è stata “premiata” dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Mentana è un territorio del nord est con un grande valore storico le cui origini si perdono nel tempo, anche se il nucleo primigenio di Mentana è databile al VI secolo. Su questo territorio è giunto Carlo Magno per incontrare Papa Leone X e proprio le milizie papali sono protagonista della nota battaglia di Mentana, combattuta e vinta contro le truppe di Garibaldi, costrette alla resa per l’arrivo dell’esercito francese. Proprio in questa occasione per la prima volta nella storia su un campo di battaglia arrivano i fotografi, per immortalare le scene dello scontro. Le immagini sono “firmate” dai fratelli Alessandri, Antonio e Francesco Paolo. L’antica città del nord est adesso può fregiarsi del titolo di “città” un riconoscimento concesso dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che premia l’impegno dell’Amministrazione locale e la storia di questo straordinario luogo caratterizzato da aree naturali e siti archeologici.