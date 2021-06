Un boato e il fuoco che divampa in piena campagna. Vigili del Fuoco in azione per spegnere un incendio a Mentana.

Stando alle prime informazioni sembra che sia scoppiata una bombola del gas all’interno di un capanno di mangimi poco prima delle ore 22. Si tratta di un’attività di allevamento di pecore che si trova nelle campagne di Mentana, prima del bivio con la Mezzaluna.

Non ci sono feriti. Sul posto anche la Polizia Locale di Mentana e i carabinieri della Stazione.