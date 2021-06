Nel Lazio una task force contro Delta

Il calo delle forniture pesa sulla campagna vaccinale

La regione Lazio mette in campo una task force anti Delta perché i 17 casi registrati a Latina lanciano un avvertimento: correre più veloci del virus.

Agire presto significa non soltanto arrivare ad analizzare il 100% dei tamponi positivi, contro l’attuale 12%, ma soprattutto completare la campagna vaccinale.

Le previsioni a questo proposito sono incoraggianti: entro l’8 agosto saremo la prima regione in Italia a raggiungere il 70% di persone con doppia dose e avremo il primato per quel che riguarda il numero di vaccinati ogni 100 mila abitanti.

La copertura è quasi totale per gli over 80 e 70, protegge l’83% degli over 60 mentre nella fascia d’età 40-49 anni, ha raggiunto il 60%.

Sulla corsa ai vaccini pesa però il calo delle forniture. Entro il prossimo mese, infatti, occorrono 100 mila dosi Pfizer altrimenti il rischio è quello di far slittare di una settimana le prenotazioni del periodo 11- 15 luglio.

Per quanto riguarda le dosi attualmente disponibili sulla piattaforma regionale, restano quasi 3000 mila dosi di Pfizer, 603 di Moderna, oltre 16 mila di Johnson e più di 20 mila di AstraZeneca che però possono essere somministrate solo agli over 60.