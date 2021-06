Niente sesso, siamo inglesi

Baci proibiti

A prima vista lo scandalo ha tutti i contorni del rosa o meglio, del rosso piccante.

Una classica storia di corna all’ombra di Westminster. Ma l’ambientazione, i personaggi e soprattutto la situazione contingente raccontano tutt’altra faccenda. I connotati ricordano un po’ l’ ”affaire Profumo”, quello che tra politica, sesso e spionaggio, scosse il Regno Unito nel 1963.

A quasi 60 anni di distanza, la relazione peccaminosa tra un ministro britannico e la sua consigliera torna a far tremare il numero 10 di Downing Street. Boris Johnson difende a spada tratta il “suo” ministro della Salute Matt Hancock, sapendo che il caso potrebbe mettere a dura prova l’intero apparato governativo.

I fatti sono molto banali: lo sposatissimo Mr. Hancock ha una relazione con la sua assistente, la sposatissima Mrs. Gina Coladangelo. Fin qui nulla di nuovo sotto il sole che si affaccia sul Tamigi.

Peccato però che i due a maggio, in pieno lockdown, siano stati colti in flagrante da una telecamera di sorveglianza del Ministero della Salute e che il video “tutto baci e palpeggiamenti” sia arrivato (mistero!) alla redazione del Sun che lo ha reso immediatamente pubblico.

A dire la verità è il ruolo dei protagonisti a provocare indignazione in una Gran Bretagna di certo abituata a “cornificazioni” eccellenti, anche regali. In questo caso però il fedifrago è stato il paladino del rigore sanitario durante tutta la gestione della pandemia (quindi niente carezze e niente abbracci), mentre lei ha qualche problema di conflitto di interessi, poiché ha lo zampino in alcune società private che hanno a che fare con la gestione della sanità pubblica inglese. Dunque sesso, politica e business, gli ingredienti perfetti per una storia pruriginosa.

Il ministro Hancock si è scusato e si è detto “molto dispiaciuto” ma alle dimissioni non pensa affatto perché “la lotta contro il coronavirus è assai lunga”. Può contare sull’appoggio del premier Johnson che lo sostiene (e forse lo comprende). Ma il caso non è chiuso perché qualcuno ha giurato vendetta.