Perché Archie non avrà il titolo di Conte di Dumbarton

Il significato delle parole

Ultime notizie dalla Royal family inglese, o meglio dal ramo Sussex. Ovvero da Harry e Meghan.

Il loro primogenito Archie non avrà il titolo di Conte di Dumbarton. Questa volta non è la regina Elisabetta o il principe Carlo ad essersi imposti. Non si tratta neanche di una scelta volta ad escludere il bimbo famoso dal nobile albero genealogico. A volerlo sono stati questa volta gli stessi genitori per evitargli futuri e (forse) prevedibili sfottò. La radice di Dumbarton, infatti, è “dumb” che vuol dire stupido.

Per questo il principe Harry e Meghan Markle hanno rifiutato per Archie Mountbatten-Windsor, il prestigioso titolo scozzese di Conte di Dumbarton che gli sarebbe spettato di diritto perché appartenente a suo padre.

La notizia riportata da “The Telegraph” arriva a pochi mesi dell’intervista in cui i Sussex avevano fatto a pezzi la corte di Buckingham Palace, accusata di razzismo. Il loro bimbetto non avrebbe ricevuto alcun blasone perché il colore della sua pelle sarebbe stato incerto.

Ora si scopre che a rifiutare il titolo (dump = tonto, goffo, fesso) sarebbe stata proprio la coppia “esule” in California.