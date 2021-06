FONTE NUOVA – Incidente a Roma, perde la vita un 22enne

È morto all’alba di sabato 26 giugno Jacopo Maria Colistra, 22enne di Fonte Nuova. Alle ore 4,50 in sella al suo Honda Sh ha urtato il ciglio del marciapiede che costeggia la rotatoria, poi si è schiantato su un muro all’altezza del civico 3 di piazza Salerno a Roma.

Sul posto sono intervenuti i vigili del XV Gruppo Cassia per i rilievi di rito, inutile la corsa all’ospedale. Tra i primi ad arrivare anche un amico che lo stava aspettando a Campo de’ Fiori dove, insieme a un terzo ragazzo, avevano trascorso la serata. Per essere tutti insieme, Colistra si era offerto di fare avanti e indietro con il suo motorino, e dopo avere accompagnato a casa uno dei due stava tornando nel centro di Roma per prendere anche l’altro.