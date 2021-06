Alta Valle dell’Aniene

Il progetto dell’Acea contestato anche da wwf e Italia Nostra

Il Parco Regionale dei Monti Simbruini dice no al progetto di bonifica e potenziamento dell’acquedotto denominato “del Cerreto” nel territorio dei comuni di Jenne e Subiaco, interamente incluso all’interno dell’area protetta. ”Si tratta in realtà della costruzione di un acquedotto interamente nuovo, di capacità molto maggiore del precedente, che corre per circa 10 km attraverso le ZSC “Alta valle del fume Aniene” e “Grotta dell’Inferiglio” della rete Natura 2000”, spiega in una nota il Parco, firmata anche da una serie di associazioni ambientaliste. ”La possibilità dell’ ”opzione zero”, cioè di un restauro del vecchio acquedotto, che pure è prescritta dalle norme per interventi nelle aree Natura 2000 non è di fatto presa in considerazione”, si precisa. ”La devastazione va fermata”, è l’appello dell’Ente Parco, Wwf Lazio, Postribù, Lipu, Salviamo l’orso, Italia Nostra sezione “Aniene e Monti Lucretili”, Pro Natura Lazio e Altura Lazio. progetto di un’ulteriore captazione idrica nell’alto corso del fiume Aniene. ”Abbiamo appreso con preoccupazione – attraverso la pubblicazione del parere di diniego al nulla osta urbanistico rilasciato dall’ente Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini in ordine all’iter di valutazione di incidenza di un progetto, presentato dalla Segreteria Tecnico Operativa di ACEA ATO2, di bonifica e potenziamento dell’acquedotto”. Si andrebbe a incidere secondo le associazioni ambientaliste in un’area che ha caratteristiche di ecosistema fluviale relitto e ospita numerose specie vegetali e animali di interesse comunitario, molte delle quali ad alto grado di vulnerabilità: parliamo in particolare della Pinguicola di Anzalone (Pinguicula vulgaris subsp. Anzalonei), endemismo geneticamente unico in Italia, presente con alcune stazione proprio lungo il corso del tratto stradale interessato dai lavori. e del raro Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes), anch’esso presente con un sito di riproduzione unico in un’area destinata dal progetto a deposito di cantiere e stoccaggio delle terre di risulta.