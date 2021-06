BOXE – Il sindaco Barbet premia Daniele Di Crosta, campione italiano

Il sindaco della “città dell’aria”, insieme al presidente della commissione sport del comune di Guidonia Montecelio, Matteo Castorino, hanno incontrato il giovane campione per congratularsi per il traguardo raggiunto.

I complimenti non si sono limitati solo all’atleta ma sono stati allargati anche all’allenatore Michele Orlando e a tutti i ragazzi che si allenano nella palestra popolare di Setteville in Via Todini.

Inoltre, un altro pensiero è stato rivolto anche al gruppo di campioni regionali Cristiano Laboureur, Valerio Fabri, Marco Di Petrillo, Luca Agostini ed Antonio Sgroi che, a detta del sindaco Barbet, “formano un gruppo eterogeneo ed unito dalla passione sana per lo sport e la boxe in particolare”.