In piazza la scorsa domenica anche un carro di fiori e ciliegie realizzato da un gruppo di ragazzi

La Sagra non si è fermata. Domenica 27 giugno a Palombara Sabina sono state protagoniste le ciliegie. In piazza mostre, un carro realizzato con fiori di campo e cerase, donne in costume tipici, e saltimbanchi. Alla festa è stato dato un nome sottotono, ”Evento di continuità”: lo scopo era quello di non interrompere la tradizione della Sagra, la più antica d’Europa. ”Impossibile organizzare una festa vera e propria” hanno spiegato gli organizzatori della Pro Loco, ”Abbiamo potuto permettere anche un ingresso contingentato in piazza per rispettare le disposizioni sanitarie”. ”Con questa festa abbiamo solo scaldato i muscoli, il prossimo anno sarà vera sagra delle cerase”, ha commentato il sindaco Alessandro Palombi. Quest’anno, però, nessuna sfida tra carri. L’associazione dei carristi ne ha realizzato uno solo, alto più di tre metri. Se ne sono occupati un gruppo di ragazzi, Antonello Erasmi, Daniele Guidi, Davide Mariotti, Emiliano Bolloni, e Ronaldo Restante. Hanno lavorato sodo due settimane per realizzarlo con fiori di campo e le immancabili cerase sabine.