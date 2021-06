Tivoli – Arriva il Doblò per trasportare persone con disabilità

Progetti del cuore: consegnato questa mattina il Doblò Fiat attrezzato per il trasporto di persone con disabilità

Continuano a Tivoli i “Progetti del cuore”, con la consegna di un nuovo mezzo attrezzato per il servizio di trasporto gratuito che potrà contribuire a migliorare la qualità della vita quotidiana delle persone con disabilità nel territorio tiburtino. Un progetto seguito dal settore Sociale del Comune di Tivoli: dopo il pulmino degli anni precedenti, questa mattina i rappresentanti dell’associazione “Progetti del cuore”, sostenuta dalla cantautrice Annalisa Minetti, che ne è presidente, hanno consegnato in comodato d’uso gratuito per quattro anni un nuovo pulmino attrezzato per il trasporto di cittadini diversamente abili. Il progetto si è concretizzato grazie alla generosità di associazioni e imprenditori tiburtini, rendendo così possibile portare un beneficio a tante famiglie che affrontano ogni giorno la complessità del mondo della disabilità. La società “Progetti del cuore” sostiene attività di mobilità gratuita e di prevenzione sanitaria in collaborazione con le istituzioni e le associazioni italiane.

A consegnare il mezzo – un “Fiat Doblò tetto alto”, con cinque posti e pedana idraulica – c’erano, questa mattina, per il Comune il sindaco Giuseppe Proietti e l’assessora al Sociale Maria Luisa Cappelli; per il gruppo Lazio dei “Progetti del cuore” c’erano, invece, Alessandro Ageda e Giuseppe Raponi. Nel corso della cerimonia Don Leonardo Perez ha benedetto il mezzo davanti a palazzo San Bernardino, poi gli imprenditori e le associazioni sostenitori dell’iniziativa hanno ricevuto un attestato di riconoscenza e di gratitudine per aver partecipato al progetto di trasporto solidale e per aver “con la propria partecipazione, contribuito all’acquisto di un veicolo per il trasporto sociale, in segno di solidarietà verso la propria comunità”.

«Ringrazio profondamente quanti hanno messo il loro impegno e la solo disponibilità a disposizione dei tanti tiburtini che non hanno possibilità di muoversi autonomamente», ha detto il sindaco. «Un gesto che muove dalla loro consapevolezza dell’importanza di essere comunità, di partecipare e far partecipare anche altri in quella che è una catena di solidarietà che proprio durante questo anno di pandemia e di emergenza sanitaria a Tivoli ha espresso il suo massimo valore. Nessuno deve sentirsi solo. La consegna di oggi è la dimostrazione che questo “essere comunità” a Tivoli è una realtà quotidiana, tangibile. Grazie anche a nome di coloro che fruiranno del pulmino per le loro esigenze».

«Ringrazio i collaboratori e i referenti del gruppo Lazio della società, soprattutto Annalisa Minetti per tutto ciò che fa in tanti Comuni grandi e piccoli d’Italia a sostegno dei più fragili», ha commentato Cappelli. «Soltanto l’impegno di tutti, uffici sociali compresi, ha permesso di garantire il prosieguo di questo servizio: sappiamo quanto il mantenimento della continuità di strumenti, soluzioni, aiuti sia preziosa per migliorare concretamente la vita di chi è più fragile. Il pulmino – attrezzato per il trasporto in sicurezza e comodità – verrà messo a disposizione delle associazioni che si occupano di disabilità sul territorio tiburtino, per supportarle negli spostamenti che riguardano i loro ragazzi e le loro ragazze che non hanno altri mezzi a disposizione per portare avanti le tante esigenze della vita quotidiana. Il pulmino potrà essere utilizzato anche per organizzare gite e per trasporti d’urgenza. Ringrazio tutti – dalle imprese più grandi alle più piccole attività commerciali tiburtine – e le associazioni per il buon cuore e la sensibilità che hanno messo in campo per realizzare, con un gesto semplice, un pizzico di felicità per più fragili della nostra comunità».

Un messaggio è arrivato anche da Minetti; l’artista ha ricordato che Tivoli è «una città in cui credo moltissimo, in cui l’operato del sindaco Proietti e dell’assessora Cappelli sta facendo la differenza soprattutto per quanto riguarda le esigenze del tessuto sociale, al quale io tengo moltissimo. Resto a disposizione dell’amministrazione per future iniziative».

«È bello che questa consegna arrivi nel contesto di un’emergenza sanitaria che tutti speriamo di lasciarci presto alle spalle», ha detto Ageda, che, per conto di “Progetti del cuore”, ha ringraziato anche Marika Placidi, principale promotrice e organizzatrice del pulmino per Tivoli. «Si tratta di un servizio già avviato in molti Comuni italiani, dove è diventato un insostituibile aiuto per i cittadini svantaggiati e per le loro famiglie, che aiuterà le persone meno fortunate ad avere un po’ di autonomia».

Nell’ambito del contratto di comodato gratuito dei mezzi forniti dalla società nessun costo è a carico degli enti e delle associazioni partner per la manutenzione ordinaria e straordinaria. La manutenzione e le riparazioni dei mezzi sono eseguibili nelle officine e nelle carrozzerie autorizzate su tutto il territorio nazionale.

Di seguito l’elenco delle associazioni e delle imprese che hanno contribuito al progetto:

Abil.mente soc. coop

Analisi Cliniche Ciocci srl

Asa tivoli spa

CAT coop. Autoservizi tiburtini snc

Dante srl – McDonald’s Tivoli Terme

Elle srl – Todis

Farmacia Riccardi

Farmacia Poggi

Farmacia Villa Adriana – dott.ssa Natalia De Lellis e C.

Generali impianti srl

Italtherm srl

Oil control transformers srl – 8212 bikers family

Pewex Al.Pa. Srl

SE.TRA.M. Srl

Tecnomill srl

Trelleborg Wheel System Italia S.p.A.