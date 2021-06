Tutta l’Italia in zona bianca. Addio obbligo di mascherina all’aperto

Occhio agli assembramenti

Oggi inizia una nuova fase nella battaglia contro il Covid: tutte le Regioni italiane sono in zona bianca e non esiste più l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, se non c’è il rischio di assembramenti.

Cade dunque un obbligo simbolico che ci riporta al marzo dello scorso anno e che ci fa assaporare un po’ di normalità.

La nuova regola, introdotta da un’ordinanza firmata dal ministro della Salute, arriva in un momento di bassa circolazione del virus ma anche di forte preoccupazione per la variante Delta. Secondo gli ultimi dati dell’Iss, nel nostro Paese ha sfiorato il 17% ed è destinata a diventare dominante entro l’estate.

Insomma, l’esenzione dall’obbligo di indossare dispositivi di protezione non significa un “liberi tutti”, le autorità sanitarie mettono in guardia: se la situazione dovesse cambiare, non è escluso il ripristino di zone rosse circoscritte.

L’attenzione resta alta anche se i dati epidemiologici inducono ad un certo ottimismo: nelle ultime due settimane i contagi sono arrivati a meno di mille al giorno, le terapie intensive e i ricoveri ordinari sono al 3% di occupazione, l’indice Rt è stabilmente sotto 1 da oltre un mese e l’incidenza è precipitata ormai a 10 casi per centomila, ad un livello cioè che rende possibile il tracciamento dei contatti.