Castel Nuovo di Porto – Un centro di recupero per cani da combattimento  

È stato inaugurato all’intero del centro cinofilo Dog Family, il primo progetto nazionale per il recupero dei cani da combattimento presentato da Emanuela Mandatori, titolare della struttura e responsabile nazionale del progetto sociale in questione patrocinato da Opes Italia. Dog Family è un campo di istruzione cinofila operativo già da anni a Castelnuovo, in via di Vallelunga, e propone ai cittadini numerose attività utili per la gestione del proprio cane. Il centro, però, si è trasformato in una straordinaria eccellenza nazionale per il recupero di quei cani allevati e addestrati per scopi ludico- economici. Purtroppo, nel centro-sud Italia l’indegno fenomeno dei combattimenti clandestini è molto diffuso dato che produce incassi economici considerevoli. Fortunatamente esistono strutture capaci di recuperare i nostri amici a quattro zampe, che la stupidità umana unita al guadagno facile intende trasformare in combattenti, quando in realtà tutti i cani per loro natura davvero sono molto lontani dall’essere dei lottatori.