Il ritorno agli anni ’70 e ’80 con Matteo Ammoscato

La moda da uomo sta prendendo sempre più piede. Le varie tendenze che stanno spopolando si orientano sempre di più sul fattore eleganza. Ed è con Matteo Ammoscato, 19 anni, che abbiamo deciso di parlare proprio di moda al maschile. Matteo vive d’arte: ha concluso da poco l’istituto artistico Angelo Frammartino a Monterotondo e, da quest’anno, ha iniziato a fare ciò che ama di più: si è iscritto ad un’accademia di cinema, teatro, danza e canto a Roma e sta finendo il ciclo di studi che durerà due anni. Nel frattempo Matteo porta avanti la sua passione per la danza frequentando lo IALS quattro giorni alla settimana e lavora come modello. Se dovesse scegliere uno dei tanti mestieri che potrebbe fare, “quello che più mi piace è ballare, quindi mi piacerebbe lavorare nel mondo della danza, ma anche un altro sogno sarebbe quello di lavorare nel mondo del cinema, quindi come attore cinematografico. Devo entrare nel mondo dello spettacolo, questo è il mio obiettivo”.

Cosa consiglieresti per questo periodo estivo?

Io spesso indosso un jeans bianco abbinato ad una camicia di lino, anche perché i ragazzi – ormai – si vestono sempre troppo omologati, con delle tutacce (io le chiamo così perché non mi piacciono) che basta che siano firmate e sono tutti contenti. Io, nella mia vita in generale, amo avere più vestiti che costano di meno e che posso cambiare più volte. La camicia di lino, per me, è sempre perfetta d’estate.

Qual è un accessorio da uomo che apprezzi particolarmente?

Vado matto per le collane e a volte metto anche le bandane, anche per esempio al braccio. Per quanto riguarda i cappelli, mi capita di metterlo ultimamente, spesso quelli con la visiera, ma in realtà non li indosso molto spesso perché ho i capelli lunghi e non mi fanno impazzire.

