Altra grande discontinuità del Governo Draghi rispetto a quello Conte: il cashback, fortemente voluto da ‘Giuseppi’ per incentivare l’uso dei pagamenti elettronici e stoppare l’evasione fiscale, probabilmente andrà in pensione il 1° luglio.

Il meccanismo, legato a un rimborso sul conto corrente fino a 150 euro ogni sei mesi per chi, nello stesso periodo, abbia effettuato almeno 50 pagamenti elettronici, non sarà rinnovato. Dunque verrà pagato il cashback di quanto speso il primo semestre 2021.

Contenti Fratelli d’Italia e Forza Italia, contrari Pd e 5 Stelle.

In base ai numeri dell’app Io (indispensabile per accedere al cashback, le transazioni elaborate sono state circa 720 milioni e oltre 7,85 milioni i cittadini che hanno effettuato pagamenti validi per ottenere il rimborso. Tra di essi, quasi 6 milioni hanno superato la soglia minima di 50 transazioni valide per avere il ritorno del 10% di quanto speso, fino a un massimo di 150 euro, entro il 31 agosto 2021.

Con il cashback d Natale, per acquisti effettuati tra l’8 e il 31 dicembre, lo Stato ha rimborsato 223 milioni di euro.