L’antico “oro” di Montelibretti

Montelibretti, si trova alle pendici occidentali dei Monti Sabini, è un paese ricco di storia e non solo. Infatti, in epoca romana molto probabilmente esisteva nella zona una villa all’interno della quale dimorava a Gaio Bruzio Presente, suocero dell’imperatore Commodo. In un periodo non troppo lontano dal nostro, nel 1867 è teatro della Campagna dell’Agro Romano per la liberazione di Roma. Protagonisti dello scontro sono i garibaldini e le truppe pontificie sostenute dai francesi. Un monumento ricorda gli episodi del 1867. Il luogo in questione, però, è noto soprattutto per una straordinaria bontà: l’olio extravergine di oliva a “Denominazione di origine protetta” prodotto tipico del territorio sabino. Nel 1995 , questo caratteristico prodotto locale, riceve l’identificazione D.O.C. ed è considerato il primo D.O.P. italiano, essendo stato il primo olio in ordine di tempo ad conseguire la certificazione. La peculiarità di questo olio è che le tecniche utilizzate per la produzione sono rimaste pressoché invariate dall’epoca pre-romana. I “segreti” dell’olio di Montelibretti sono la qualità del terreno e il clima mite che contraddistinguono la zona.